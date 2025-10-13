Fenerbahçe'den taraftarı coşturacak transfer hamlesi: Saran takımın eski yıldızını istiyor

Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler, milli futbolcumuzun son haftalardaki performansından memnun olduğunu belirtirken, kulübün Ferdi'yi devre arasında göndermeye sıcak bakmadığı öğrenildi. Buna karşın Ferdi'nin Fenerbahçe'ye dönme fikrine olumlu yaklaştığı ifade ediliyor.