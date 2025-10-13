Yeni Şafak
Fenerbahçe'den taraftarı coşturacak transfer hamlesi: Saran takımın eski yıldızını istiyor

Sezon başında transfer edilen Archie Brown'ın performansını yetersiz bulan Fenerbahçe'de sol bek arayışı başladı. Sarı-lacivertli ekibin takımın eski yıldızını gündeme aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde savunmanın sol kanadını güçlendirmeye hazırlanıyor. Archie Brovvn'ın performansından memnun kalmayan yönetim, tanıdık bir ismi gündemine aldı.

İngiliz futbolcunun hücum katkısının sınırlı kalması, sol bek pozisyonunda Ferdi Kadıoğlu ismini gündeme taşıdı.  Yönetim, tecrübeli isimle rekabet ortamı oluşturmak istiyor.

İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'da forma giyen milli futbolcunun kiralık olarak takıma kazandırılması planlanıyor. 

Fenerbahçe yönetimi, sezon başında yaşadığı sakatlığın ardından yavaş yavaş forma şansı bulmaya başlayan Ferdi için İngiliz kulübüne kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor.

Ferdi Kadıoğlu, geçtiğimiz sezon Brighton formasıyla sol ayak bileğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Bu sezon ise ligde 9 maçın 6'sına ilk 11'de başladı.

Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler, milli futbolcumuzun son haftalardaki performansından memnun olduğunu belirtirken, kulübün Ferdi'yi devre arasında göndermeye sıcak bakmadığı öğrenildi. Buna karşın Ferdi'nin Fenerbahçe'ye dönme fikrine olumlu yaklaştığı ifade ediliyor.

Sarı-lacivertli kulübe yakın kaynaklar, milli futbolcunun Türkiye'ye dönüşe kapıyı kapatmadığını ve sıcak baktığını belirtiyor.

