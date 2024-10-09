Fenerbahçe'den taraftarları heyecanlandıran hamle: Dünya basını bu transferi konuşacak

Devre arası için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den, taraftarları heyecanlandıracak haber geldi.
Fenerbahçe'de devre arası için transfer çalışmaları devam ediyor.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun onay verdiği isimlerle görüşen Fenerbahçe, yıldız oyuncu için devreye girecek.
Hatta bu yıldız isim, sarı lacivertli taraftarların çok yakından tanıdığı bir oyuncu.
İspanyol basını, Carlo Ancelotti’nin kendisine istediği kadar şans vermemesi nedeniyle Arda Güler'in Real Madrid’den ayrılmayı düşündüğünü yazdı.
Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe yönetimi de Arda Güler için adeta pusuya yattı.
Yönetim, Real Madrid ile temasa geçip genç yeteneğin durumunu öğrenmeyi planlıyor.
İspanyol devi, sezonun ikinci yarısı için kiralamaya yeşil ışık yakarsa, Fenerbahçe hemen harekete geçecek.
Bu transfer, sarı-Lacivertliler için iki anlamda önemli.
Her ne kadar Mourinho kendisinden vazgeçmese de Szymanski, hücum anlamında bir türlü performansını artıramadı.
Böylece Szymanski de yedeklenmiş olacak.