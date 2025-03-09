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Fenerbahçe'den transferde büyük sürpriz! Kaleye...

Fenerbahçe'den transferde büyük sürpriz! Kaleye...

10:149/03/2025, Pazar
G: 9/03/2025, Pazar
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Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, yeni sezonun transfer operasyonlarını da sürdürüyor. Sarı-lacivertli takım kalede büyük bir sürprize imza atmayı planlıyor. İşte detaylar...

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, yeni sezonun transfer operasyonlarını da sürdürüyor. Sarı-lacivertli takım kalede büyük bir sürprize imza atmayı planlıyor. İşte detaylar...

Sarı lacivertlerin, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda özellikle kalede köklü bir değişime gideceği ileri sürüldü.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Fenerbahçeli kurmaylar, A sınıf bir kaleciyi takıma kazandırma planları yapıyor.


Liverpool'un file bekçisi Alisson ve Manchester City'nin 1 numarası Ederson kalitesinde transfer düşünen sarı lacivertliler, Dominik Livakovic'e gelecek teklifleri de değerlendirme kararı alacak.

İrfan Can Eğribayat'ı ise Fransız ve İspanyol kulüplerinin takibe aldığı öğrenildi. Sarı lacivertlilerde genel görüş İrfan Can takımda tutulması yönünde ancak büyük bir bonservis bedeli önerisi fikirleri değiştirebilir.

#Fenerbahçe
#Alisson Becker
#Ederson

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