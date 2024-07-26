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Spor

Fenerbahçe'den yıldız ismin menajerine talimat: Kulüp bul

10:55 - 26/07/2024 Cuma
Güncelleme: 11:35 - 26/07/2024 Cuma
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Transferin en hareketli takımlarından Fenerbahçe son olarak Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertliler, bu transfer sonrası yıldız isimle yollarını ayırıyor.

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Fenerbahçe'de 2024-2025 sezonunun transferleri büyük ölçüde tamamlandı. Jose Mourinho'nun raporları doğrultusunda nokta atışı transferler yapan sarı-lacivertlilerde sıra ayrılacak futbolculara geldi.







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Geçen sezon başında 15 milyon euro'ya Fenerbahçe'nin yolunu tutan Cengiz Ünder'in ayrılacaklar kervanında yer alan en önemli isimlerden biri olması beklenirken, sarı-lacivertliler yıldız futbolcunun menajeriyle temasa geçti.







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Sabah'ta yer alan habere göre sağ ve sol kanat rotasyonunu tamamlayan Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'e yer kalmadı.





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Bu gelişme sonrası Cengiz Ünder'in menajeri görüşmeye çağrıldı.





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Futbolcunun temsilcisi milli yıldız için kulüp arayışlarına start verdi.


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Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder için 10 milyon euro bonservis talep ettiği belirtildi.




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Cengiz Ünder geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 33 maça çıktı.

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27 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

#Fenerbahçe
#Cengiz Ünder
#Transfer
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