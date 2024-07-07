Fenerbahçeli Fred'den itiraf: 'Temel sebebi sakatlık!'

"Mourinho'nun geleceğini duyduğumuzda bizler de mutlu olduk. Geldiğinde etkisi çok büyük oldu, dünyanın en büyük hocalarından biri. Prensipleri var ve hem gençler hem de tecrübeli oyuncular ondan bir şeyler öğrenecektir. Hem çok iyi bir insan hem de çok iyi bir teknik direktör. Mourinho'nun burada olmasından dolayı minnet doluyuz."