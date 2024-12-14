Fenerbahçeli futbolcu bunalıma girdi

Son haftalarda oynanan karşılaşmalarda yaptığı kritik hatalarla protestoya maruz kalan Fenerbahçeli futbolcu mental anlamda çöktü.
Fenerbahçe'de son haftalarda sergilediği performansla tartışma konusu olan Samet Akaydin, zor günler yaşıyor.
Athletic Bilbao maçında gole sebebiyet verdikten sonra taraftarlardan tarafından ayağına geldiği her topta ıslıklanan milli oyuncu devre arasında oyundan alınmıştı.
Beşiktaş derbisinde yenilen gol pozisyonunda da Immobile'yi savunamayan Akaydin, tepki görmüştü.
Üst üste gelen hatalar ve Fenerbahçeli taraftarların protestosu sonrası Samet Akaydin'in bunalıma girdiği öğrenildi.
Mental olarak çöken Samet Akaydin'in bir daha Fenerbahçe forması giymesinin çok zor olduğu belirtildi.
Bu sezon sarı-lacivertli formayla toplamda 7 maça çıkarken bir gollük performans sergiledi.