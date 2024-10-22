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Fenerbahçeli futbolcu köstebek çıktı: "Telekulak olarak kullanıyor"

Fenerbahçeli futbolcu köstebek çıktı: "Telekulak olarak kullanıyor"

21:1022/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Sarı-lacivertlilerde alınan kötü sonuçların ardından takım içerisindeki çıkan huzursuzlukları futbolculardan birisinin yönetime aktardığı iddia edildi. O futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de alınan kötü sonuçların ardından takım içerisindeki çıkan huzursuzlukları futbolculardan birisinin yönetime yaşananları aktardığı iddia edildi.

Sarı-lacivertli ekibe yakınlığıyla bilinen gazeteci Feridun Niğdelioğlu'nun aktardığı habere göre bu futbolcu Mert Hakan Yandaş.

"Takım birbirine bölünmüş üçe bölünmüşler. Bu takımın bir şekli olması lazım. Mert Hakan'ı telekulak olarak kullanıyorsunuz eyvallah." 

"Aziz beyde eskiden yapardı. Bazı futbolcuları kullanırdı. İçeride ne olup bitiyor anlatsın diye."

"Belli ki Mert Hakan size bazı şeyleri eksik anlatmış. Bazı şeyleri net anlatmıyor."


#Fenerbahçe
#Mert Hakan Yandaş
#Ali Koç

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