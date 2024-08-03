Fenerbahçeli futbolcu Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na damga vurdu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları futbol dalında da devam ediyor. Fenerbahçeli futbolcu, gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Fransa'da devam ediyor.
Futbol dalında da yarı finale yükselen takımlar belli oldu.
Arjantin'i 1-0 yenen Fransa, Japonya'yı 3-0 yenen İspanya, ABD'yi 4-0 mağlup eden Fas ve Paraguay'ı penaltılarda eleyen Mısır, adını yarı finale yazdırdı.
Fenerbahçeli futbolcu, gösterdiği performansla olimpiyatlarda büyük beğeni topladı.
Mısır forması giyen 21 yaşındaki Fenerbahçeli oyuncu Omar Fayed, takımının en önemli oyuncuları arasında yer aldı.
Oynadığı bütün karşılaşmalarda büyük beğeni toplayan Mısırlı stoper, göstermiş olduğu performansla dikkatleri üzerine çekti.
Mısır, 5 Ağustos günü yarı finalde Fransa ile karşı karşıya gelecek.
Omar Fayed'in takımı kazanması durumunda Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda adını finale yazdıracak.
Omar Fayed'i, Fenerbahçe 2023 yılında 551 bin euro karşılığında El Mokawloon'dan kadrosuna katmıştı.
Fayed daha sonra Novi Pazar'a kiralanmıştı.