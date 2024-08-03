|
Spor

Fenerbahçeli futbolcu Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na damga vurdu

Haber Merkezi
19:51 - 3/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 20:22 - 3/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
<p></p>

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları futbol dalında da devam ediyor. Fenerbahçeli futbolcu, gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.

1/ 10

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Fransa'da devam ediyor.

2/ 10

Futbol dalında da yarı finale yükselen takımlar belli oldu.

3/ 10

Arjantin'i 1-0 yenen Fransa, Japonya'yı 3-0 yenen İspanya, ABD'yi 4-0 mağlup eden Fas ve Paraguay'ı penaltılarda eleyen Mısır, adını yarı finale yazdırdı.

4/ 10

Fenerbahçeli futbolcu, gösterdiği performansla olimpiyatlarda büyük beğeni topladı.

5/ 10

Mısır forması giyen 21 yaşındaki Fenerbahçeli oyuncu Omar Fayed, takımının en önemli oyuncuları arasında yer aldı.

6/ 10

Oynadığı bütün karşılaşmalarda büyük beğeni toplayan Mısırlı stoper, göstermiş olduğu performansla dikkatleri üzerine çekti.

7/ 10

Mısır, 5 Ağustos günü yarı finalde Fransa ile karşı karşıya gelecek.

8/ 10

Omar Fayed'in takımı kazanması durumunda Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda adını finale yazdıracak.

9/ 10

Omar Fayed'i, Fenerbahçe 2023 yılında 551 bin euro karşılığında El Mokawloon'dan kadrosuna katmıştı.

10/ 10

Fayed daha sonra Novi Pazar'a kiralanmıştı.

#2024 Paris Olimpiyatları
#Mısır
#Omar Fayed
41 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TYP KADRO SON DAKİKA GELİŞMELER: TYP kadro Meclis'e geldi mi, ne zaman onaylanacak? Güvenlik, okul görevli...