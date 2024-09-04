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Spor

Fenerbahçeli futbolcuya görülmemiş veda: Herkes şaştı kaldı

Haber Merkezi
15:26 - 4/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 15:27 - 4/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollar ayrılıyor. Sarı lacivertli kulüpten ayrılan oyuncu için taraftarlar, görülmemiş bir veda hazırladı.

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Fenerbahçe'de gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor.

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Son olarak takımdan ayrılan oyunculardan birisi de Rade Krunic oldu. 

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Geçtiğimiz sezonun devre arasında Milan’dan satın alma opsiyonuyla Fenerbahçe’ye transfer olan Krunic, Kızılyıldız ile anlaşma sağladı.


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Sarı-lacivertlilerden transferle ilgili sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Profesyonel Futbol A Takım futbolcularımızdan Rade Krunic’in kalıcı transferi konusunda Sırbistan’ın Kızılyıldız Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz" denildi.


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Fenerbahçeli taraftarlar, Krunic'in ayrılığı sonrası görümemiş bir veda hazırladı.

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Fenerbahçeli bir taraftar, köprüye yazdırdığı 'Güle Güle Krunic' yazısı ile Bosna Hersekli oyuncuya veda etti.


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30 yaşındaki futbolcu bu sezon 3’ü UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri, 1’i de Süper Lig olmak üzere 4 kez sahaya çıkmıştı.


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Krunic, geçtiğimiz sezon ise 18 maçta sarı-lacivertli formayı terletti. Bosna Hersekli orta saha, Fenerbahçe’de toplam 22 maça çıkarken, 1 asist yaptı.

#Fenerbahçe
#Rade Krunic
#Süper Lig
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