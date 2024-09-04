Fenerbahçeli futbolcuya görülmemiş veda: Herkes şaştı kaldı

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollar ayrılıyor. Sarı lacivertli kulüpten ayrılan oyuncu için taraftarlar, görülmemiş bir veda hazırladı.
Fenerbahçe'de gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor.
Son olarak takımdan ayrılan oyunculardan birisi de Rade Krunic oldu.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Milan’dan satın alma opsiyonuyla Fenerbahçe’ye transfer olan Krunic, Kızılyıldız ile anlaşma sağladı.
Sarı-lacivertlilerden transferle ilgili sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Profesyonel Futbol A Takım futbolcularımızdan Rade Krunic’in kalıcı transferi konusunda Sırbistan’ın Kızılyıldız Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz" denildi.
Fenerbahçeli taraftarlar, Krunic'in ayrılığı sonrası görümemiş bir veda hazırladı.
Fenerbahçeli bir taraftar, köprüye yazdırdığı 'Güle Güle Krunic' yazısı ile Bosna Hersekli oyuncuya veda etti.
30 yaşındaki futbolcu bu sezon 3’ü UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri, 1’i de Süper Lig olmak üzere 4 kez sahaya çıkmıştı.
Krunic, geçtiğimiz sezon ise 18 maçta sarı-lacivertli formayı terletti. Bosna Hersekli orta saha, Fenerbahçe’de toplam 22 maça çıkarken, 1 asist yaptı.