Fenerbahçeli futbolcuya ulaşılamıyor: Telefonlara çıkmıyor!

Şampiyonlar Ligi'nden elenen Fenerbahçe'de kadrodan gönderilmek istenen futbolcularla ilgili ilginç gelişmeler yaşanıyor.
Şampiyonlar Ligi'nden elenen Fenerbahçe'de kadrodan gönderilmek istenen futbolcularla ilgili ilginç gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'de futbol direktörü Mario Branco, kadroda düşünülmeyen futbolcuların transferleri hakkında görüşmeler yapıyor. Sarı lacivertlilerde bu anlamda bir futbolcuyla ilgili olumsuzluk yaşanıyor.
Fenerbahçe'de kadrodan ayrılması istenen ancak kendisine ulaşılamayan isim Joao Pedro. Branco'nun oyuncunun transferi için gerekli görüşmeleri yapmak istediği ancak bir karşılık alamadığı belirtildi.
Joao Pedro iki sezon önce Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirmişti. Bu transfer yarışını Fenerbahçe kazanmıştı.
İlk sezonunda Fenerbahçe'de sakatlıklardan dolayı beklentileri karşılayamayan Pedro, devamında ise kadroda düşünülmeyen bir oyuncu haline dönüşmüştü.
Joao Pedro, geçtiğimiz sezon Brezilya ekiplerinden Gremio'da kiralık olarak forma giymişti ve sezon öncesi kampında yer almamıştı.