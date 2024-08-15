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Spor

Fenerbahçeli futbolcuya ulaşılamıyor: Telefonlara çıkmıyor!

00:01 - 15/08/2024 الخميس
Güncelleme: 00:28 - 15/08/2024 الخميس
Yeni Şafak

Şampiyonlar Ligi'nden elenen Fenerbahçe'de kadrodan gönderilmek istenen futbolcularla ilgili ilginç gelişmeler yaşanıyor.

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Şampiyonlar Ligi'nden elenen Fenerbahçe'de kadrodan gönderilmek istenen futbolcularla ilgili ilginç gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de futbol direktörü Mario Branco, kadroda düşünülmeyen futbolcuların transferleri hakkında görüşmeler yapıyor. Sarı lacivertlilerde bu anlamda bir futbolcuyla ilgili olumsuzluk yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de kadrodan ayrılması istenen ancak kendisine ulaşılamayan isim Joao Pedro. Branco'nun oyuncunun transferi için gerekli görüşmeleri yapmak istediği ancak bir karşılık alamadığı belirtildi.

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Joao Pedro iki sezon önce Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirmişti. Bu transfer yarışını Fenerbahçe kazanmıştı.

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İlk sezonunda Fenerbahçe'de sakatlıklardan dolayı beklentileri karşılayamayan Pedro, devamında ise kadroda düşünülmeyen bir oyuncu haline dönüşmüştü.

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Joao Pedro, geçtiğimiz sezon Brezilya ekiplerinden Gremio'da kiralık olarak forma giymişti ve sezon öncesi kampında yer almamıştı.

#Fenerbahçe
#Pedro
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