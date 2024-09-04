Fenerbahçeli oyuncuya sürpriz teklif: Ayrılık kapıda

Fenerbahçe'de yaparak dökümü sürüyor. Sarı lacivertlilerde, takımda kalması beklenen bir oyuncu için sürpriz bir teklif geldi.

1 / 9 Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de bu sezon şans bulmakta zorlanan

2 / 9 Cengiz Ünder ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.











3 / 9 Milli futbolcuya, Rus ekibinin talip olduğu ifade edildi.

4 / 9 Rusya basınından Sports RU'nun haberine göre; Krasnodar'ın Cengiz Ünder'le ilgilendiği belirtildi.

5 / 9 Krasnodar'ın bu transfer için harekete geçtiği ve Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı vurgulandı.



6 / 9 Bu teklifte 24 yaşındaki Aleksandr Chernikov'un da takas yoluyla önerildiği aktarıldı.



7 / 9 Cengiz Ünder, bu sezon Fenerbahçe'de 1 maça çıktı ve 12 dakika sahada kaldı.

8 / 9 27 yaşındaki milli futbolcunun, sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2027'de sona erecek.