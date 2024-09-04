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Spor

Fenerbahçeli oyuncuya sürpriz teklif: Ayrılık kapıda

Haber Merkezi
10:43 - 4/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:18 - 4/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'de yaparak dökümü sürüyor. Sarı lacivertlilerde, takımda kalması beklenen bir oyuncu için sürpriz bir teklif geldi.

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Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de bu sezon şans bulmakta zorlanan

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Cengiz Ünder ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.






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Milli futbolcuya, Rus ekibinin talip olduğu ifade edildi.

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Rusya basınından Sports RU'nun haberine göre; Krasnodar'ın Cengiz Ünder'le ilgilendiği belirtildi.

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Krasnodar'ın bu transfer için harekete geçtiği ve Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı vurgulandı.


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Bu teklifte 24 yaşındaki Aleksandr Chernikov'un da takas yoluyla önerildiği aktarıldı.


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Cengiz Ünder, bu sezon Fenerbahçe'de 1 maça çıktı ve 12 dakika sahada kaldı.

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27 yaşındaki milli futbolcunun, sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2027'de sona erecek.

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Cengiz Ünder'in güncel piyasa değeri 14 milyon euro.

#Fenerbahçe
#Cengiz Ünder
#Rusya
37 dakika önce
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