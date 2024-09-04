Fenerbahçeli oyuncuya sürpriz teklif: Ayrılık kapıda

Fenerbahçe'de yaparak dökümü sürüyor. Sarı lacivertlilerde, takımda kalması beklenen bir oyuncu için sürpriz bir teklif geldi.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de bu sezon şans bulmakta zorlanan
Cengiz Ünder ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Milli futbolcuya, Rus ekibinin talip olduğu ifade edildi.
Rusya basınından Sports RU'nun haberine göre; Krasnodar'ın Cengiz Ünder'le ilgilendiği belirtildi.
Krasnodar'ın bu transfer için harekete geçtiği ve Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı vurgulandı.
Bu teklifte 24 yaşındaki Aleksandr Chernikov'un da takas yoluyla önerildiği aktarıldı.
Cengiz Ünder, bu sezon Fenerbahçe'de 1 maça çıktı ve 12 dakika sahada kaldı.
27 yaşındaki milli futbolcunun, sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2027'de sona erecek.
Cengiz Ünder'in güncel piyasa değeri 14 milyon euro.