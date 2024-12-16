Fenerbahçeli yıldız az süre almasına isyan etti! Menajerine talimat verdi

Süper Lig'de son olarak Başakşehir'i 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de, transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Jose Mourinho ile birlikte forma şansı azalan yıldız isim, menajerine 'takım bul' talimatı verdi. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe'de sürpriz İsmail Yüksek gelişmesi yaşanıyor.
Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho'nun teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından forma şansı azalan İsmail Yüksek, sürpriz bir hamleyle teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Yıldız oyuncunun menajeriyle görüşme gerçekleştirdiği ve gelen teklifler üzerinde çalışmaların başladığı bildirildi.
İsmail Yüksek'e özellikle Almanya ve Fransız takımlarının ilgisi olduğu belirtildi.
Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olan İsmail Yüksek'in sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
Athletic Bilbao karşılaşmasıyla birlikte 99. resmi maçına çıkan milli futbolcu, Başakşehir maçında süre bulamadı.
İsmail Yüksek, sarı-lacivertli formayla toplamda 6 bin 428 dakika süre aldı.