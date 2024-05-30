Fenerbahçeli yıldıza Galatasaray kancası: Görüşmeler başladı!

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden başladı. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. Menajeriyle görüşmeler başladı. Transferin detaylarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları başladı.
Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarına başladı.
Sarı-kırmızılılarda ilk hedef Carlos Vinicius'un ayrılığı sonrası forvet hattına takviye yapmak.
Sezonu gol kralı olarak tamamlayan Mauro Icardi'nin alternatifi belli oldu.
Beyaz TV'nin haberin göre; Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'nin golcüsünü istiyor.
"Galatasaray, Fenerbahçe’den Michy Batshuayi ile ilgileniyor."
"Belçikalı golcü oyuncunun menajeri ile temas kuruldu."
Michy Batshuayi'nin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Fenerbahçe ise 30 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalamadı.
Bu sezon toplamda 43 maça çıkarken 24 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.