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Spor

Fenerbahçeli yıldıza Galatasaray kancası: Görüşmeler başladı!

20:03 - 30/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 20:21 - 30/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden başladı. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. Menajeriyle görüşmeler başladı. Transferin detaylarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları başladı.

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Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarına başladı.

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Sarı-kırmızılılarda ilk hedef Carlos Vinicius'un ayrılığı sonrası forvet hattına takviye yapmak.

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Sezonu gol kralı olarak tamamlayan Mauro Icardi'nin alternatifi belli oldu.

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Beyaz TV'nin haberin göre; Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'nin golcüsünü istiyor.

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"Galatasaray, Fenerbahçe’den Michy Batshuayi ile ilgileniyor."

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"Belçikalı golcü oyuncunun menajeri ile temas kuruldu."

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Michy Batshuayi'nin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Fenerbahçe ise 30 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalamadı.


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Bu sezon toplamda 43 maça çıkarken 24 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.

#Galatasaray
#Michy Batshuayi
#Fenerbahçe
#Futbol
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