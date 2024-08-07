Fenerbahçeli yıldıza şok eleştiri: Tüm yeteneklerini kaybetmiş

Mourinho'nun topu rakibe bırakan oyun anlayışına değinen Kahveci, "Mourinho'yu az çok biliyoruz. Gelmeden önce benim söylediğim bir maç vardı. Roma - Sevilla Avrupa finali. Böyle bir maç olmaz demiştim. Topu hep Sevilla'ya verdi ama öyle veya böyle finale geldi fakat Fenerbahçe'de böyle maçların sayısı artarsa bu maçın ilk yarısındaki gibi ibre Mourinho'ya döner. Fenerbahçe taraftarı topa sahip olmak ister, gol ister, gol pozisyonuna girmek ister" şeklinde konuştu.



