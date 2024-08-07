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Spor

Fenerbahçeli yıldıza şok eleştiri: Tüm yeteneklerini kaybetmiş

09:23 - 7/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 09:56 - 7/08/2024 Çarşamba
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçında Lille ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz mücadeleden 2-1 yenik ayrıldı. Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, karşılaşmayı değerlendirirken Fenerbahçeli o isme sert eleştirilerde bulundu.

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Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Lille'e 2-1 mağlup olduğu maçı yorumladı.






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Kontraspor YouTube hesabında konuşan Nihat Kahveci, Dzeko için "İlk yarıda bir dakikada iki pozisyona girdi. Bunlardan birini gol yapmasını beklerdim" dedi.





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İsmail Yüksek'in etkili bir performans sergilediğini aktaran Kahveci, "Orta alanda da İsmail olmasa daha çok gelirlerdi" ifadelerini kullandı.




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Fenerbahçe'nin basit goller yediğini aktaran ünlü yorumcu, "Lugano maçında da böyleydi bu karşılaşmada da devam etti" sözlerini sarf etti.





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Jose Mourinho'nun devre arası yaptığı konuşmaların takımı olumlu etkilediğini vurgulayan Nihat Kahveci, "Fenerbahçe'de güzel olan şey yine Lugano maçında olduğu gibi; Mourinho devre arasında ne konuşuyor? Bana paylaşsınlar çünkü Fenerbahçe ikinci yarıda bambaşka oynuyor ama ikinci yarı değişiklik yapılmamasını anlamadım" dedi.


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Mourinho'nun topu rakibe bırakan oyun anlayışına değinen Kahveci, "Mourinho'yu az çok biliyoruz. Gelmeden önce benim söylediğim bir maç vardı. Roma - Sevilla Avrupa finali. Böyle bir maç olmaz demiştim. Topu hep Sevilla'ya verdi ama öyle veya böyle finale geldi fakat Fenerbahçe'de böyle maçların sayısı artarsa bu maçın ilk yarısındaki gibi ibre Mourinho'ya döner. Fenerbahçe taraftarı topa sahip olmak ister, gol ister, gol pozisyonuna girmek ister" şeklinde konuştu.


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Rade Krunic'in performansını eleştiren Nihat Kahveci, "Krunic 84'te çıktı. Fenerbahçe taraftarı 84 dakika eziyet çekti. Krunic'in ayağına top gelince karakola gidiyoruz. Tüm yeteneklerini kaybetmiş. Bomba zannediyor topu ama Mourinho da Krunic'i hem Lugano maçlarında hem de bu maçta oyunda tuttu. Neden oyunda kalıyor anlamıyorum. Bana çok enteresan geliyor" ifadelerini kullandı.



#Nihat Kahveci
#Fenerbahçe
#Lille
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