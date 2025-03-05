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Fenerbahçeli yıldızın başı dertte: Soruşturma başlatıldı

Fenerbahçeli yıldızın başı dertte: Soruşturma başlatıldı

11:325/03/2025, الأربعاء
G: 5/03/2025, الأربعاء
Yeni Şafak
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Sarı-lacivertlilerin başarılı futbolcusu ülkesinde tarihi alanda düzenleme yaptığı gerekçesiyle kültürel alana zarar vermekle suçlanıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de formayı İrfan Can Eğribayat'a kaptıran Hırvat kaleci Dominik Livakovic'e bir kötü haber daha geldi.

Ülkesi Hırvatistan'ın Krk Adası'ndaki Muraj Köyü'nde tarihi alanda düzenleme yaptığı iddia edilen Livakovic, kültürel alana zarar vermekle suçlanıyor.

Hırvat basınında yer alana haberlerde Zadar Savcılığı'nın Hırvat file bekçisi için soruşturma açtığı öne sürüldü. Yetkililerin inşaat alanında inceleme yaptıkları ve inşaatı mühürledikleri,kültür varlığı olarak korunan surun zarar gördüğü de aktarıldı. 

Zadarnews.hr'nin haberinde şu ifadeler yer aldı:

"Devlet müfettişliği itilaflı şantiyeyi denetim planına dahil edeceğini duyurdu. Alandaki inşaat çalışmalarının izinsiz bir şekilde yürütüldüğü ve herhangi bir tabela bulunmadığı görüldü."

#Fenerbahçe
#Dominik Livakovic
#Trendyol Süper Lig

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