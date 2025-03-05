Fenerbahçeli yıldızın başı dertte: Soruşturma başlatıldı

Hırvat basınında yer alana haberlerde Zadar Savcılığı'nın Hırvat file bekçisi için soruşturma açtığı öne sürüldü. Yetkililerin inşaat alanında inceleme yaptıkları ve inşaatı mühürledikleri,kültür varlığı olarak korunan surun zarar gördüğü de aktarıldı.