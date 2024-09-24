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Fenerbahçeli yıldızın gol orucu devam ediyor

Fenerbahçeli yıldızın gol orucu devam ediyor

15:2024/09/2024, Salı
Yeni Şafak
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Fenerbahçe’de özellikle büyük maçlarda beklentilerin büyük olduğu yıldız futbolcu yeni sezona istediği gibi başlangıç yapamadı. Geçen sezonu 8 golle kapatan oyuncu bu sezon sadece 2 gol kaydetti. İşte detaylar.

Fenerbahçeli Sebastian Szymanski, geçen sezonu aratıyor.


Transfer olduğu dönemde golleriyle adından sıkça söz ettiren Polonyalı futbolcu, 2023 yılını ligde 8 golle tamamladı.


2024 yılı ise Szymanski için iyi geçmiyor.

25 yaşındaki futbolcu, ligde yalnızca 2 gol kaydetti.


Son 24 lig maçının 22’sine 11’de başlayan Polonyalı futbolcu, 1 kez gol sevinci yaşadı.


Jose Mourinho ile birlikte merkez orta sahaya çekilen Szymanski, mücadelesiyle takıma fayda sağlasa da skor katkısı özelliğini neredeyse kaybetti.


25 yaşındaki futbolcu, Mourinholu dönemde ligde sadece 1 gol pası verdi.

Sofyan Amrabat’ın da orta saha rotasyonuna girmesiyle birlikte Polonyalı futbolcunun sonraki maçlarda ilk 11’de oynayıp oynamayacağı da merak konusu...


#Fenerbahçe
#Sebastian Szymanski
#Süper Lig

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