Fenerbahçeli yıldızın gol orucu devam ediyor

Fenerbahçe’de özellikle büyük maçlarda beklentilerin büyük olduğu yıldız futbolcu yeni sezona istediği gibi başlangıç yapamadı. Geçen sezonu 8 golle kapatan oyuncu bu sezon sadece 2 gol kaydetti. İşte detaylar.
Fenerbahçeli Sebastian Szymanski, geçen sezonu aratıyor.
Transfer olduğu dönemde golleriyle adından sıkça söz ettiren Polonyalı futbolcu, 2023 yılını ligde 8 golle tamamladı.
2024 yılı ise Szymanski için iyi geçmiyor.
25 yaşındaki futbolcu, ligde yalnızca 2 gol kaydetti.
Son 24 lig maçının 22’sine 11’de başlayan Polonyalı futbolcu, 1 kez gol sevinci yaşadı.
Jose Mourinho ile birlikte merkez orta sahaya çekilen Szymanski, mücadelesiyle takıma fayda sağlasa da skor katkısı özelliğini neredeyse kaybetti.
25 yaşındaki futbolcu, Mourinholu dönemde ligde sadece 1 gol pası verdi.
Sofyan Amrabat’ın da orta saha rotasyonuna girmesiyle birlikte Polonyalı futbolcunun sonraki maçlarda ilk 11’de oynayıp oynamayacağı da merak konusu...