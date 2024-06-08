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Spor

Fenerbahçeli yıldızın menajeri Avrupa deviyle görüşüyor

10:19 - 8/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 11:02 - 8/06/2024 Cumartesi
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Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin yıldız isminin menajerinin, İtalyan devi Milan'la görüştüğü ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'de bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri çeken Hollandalı stoper Jayden Oosterwolde ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

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Takvim'in haberine göre 23 yaşındaki stoperin menajerinin, İtalyan devi Milan'la transfer görüşmelerinde bulunduğu öğrenildi.

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Henüz yıldız futbolcu için sarı-lacivertli takıma bir teklif gelmediği de ifade edildi.

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Sarı-lacivertlilerin genç futbolcuyu astronomik bir teklif gelmediği sürece kolay kolay bırakmayacağı da ifade ediliyor.

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Bu sezona sol bek olarak başlayan daha sonra stopere evrilen yıldız futbolcu Kanarya'da 43 maça çıktı.

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Söz konusu karşılaşmalarda 2 kez gol sevinci yaşayan Hollandalı oyuncu asist katkısında bulunamadı.

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13 milyon Euro değer biçilen yıldız futbolcunun Fenerbahçe ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.

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Oosterwolde'ye Milan'ın yanı sıra bir başka İtalyan devi Napoli'nin de ilgisi bulunuyor.

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Yıldız futbolcuya ara transfer döneminde de bazı Avrupa takımları teklifte bulunmuştu.

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Ali Koç yaptığı açıklamada 12 milyon Euro'luk teklifi kabul etmediklerini dile getirmişti.

#Fenerbahçe
#Jayden Oosterwolde
#Transfer
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