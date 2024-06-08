Fenerbahçeli yıldızın menajeri Avrupa deviyle görüşüyor

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin yıldız isminin menajerinin, İtalyan devi Milan'la görüştüğü ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri çeken Hollandalı stoper Jayden Oosterwolde ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Takvim'in haberine göre 23 yaşındaki stoperin menajerinin, İtalyan devi Milan'la transfer görüşmelerinde bulunduğu öğrenildi.
Henüz yıldız futbolcu için sarı-lacivertli takıma bir teklif gelmediği de ifade edildi.
Sarı-lacivertlilerin genç futbolcuyu astronomik bir teklif gelmediği sürece kolay kolay bırakmayacağı da ifade ediliyor.
Bu sezona sol bek olarak başlayan daha sonra stopere evrilen yıldız futbolcu Kanarya'da 43 maça çıktı.
Söz konusu karşılaşmalarda 2 kez gol sevinci yaşayan Hollandalı oyuncu asist katkısında bulunamadı.
13 milyon Euro değer biçilen yıldız futbolcunun Fenerbahçe ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.
Oosterwolde'ye Milan'ın yanı sıra bir başka İtalyan devi Napoli'nin de ilgisi bulunuyor.
Yıldız futbolcuya ara transfer döneminde de bazı Avrupa takımları teklifte bulunmuştu.
Ali Koç yaptığı açıklamada 12 milyon Euro'luk teklifi kabul etmediklerini dile getirmişti.