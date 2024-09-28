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Fenerbahçe'nin Antalya kafilesi belli oldu: Beş futbolcu götürülmedi

Fenerbahçe'nin Antalya kafilesi belli oldu: Beş futbolcu götürülmedi

17:4628/09/2024, Cumartesi
G: 28/09/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Süper Lig 7. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerde beş futbolcu Antalya'ya götürülmedi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 7. hafta karşılaşmasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler, Samandıra'da son hazırlıklarını bugünkü yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda maç kafilesi belli oldu.

Fenerbahçe'de yeni transfer Kostic kadroda yer alırken beş futbolcu Antalya'ya götürülmedi.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu.

İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydin, Bartuğ Elmaz, Ryan Kent ve ayak bileği burkulan Bright Osayi-Samuel kafilede yer almadı.

#Fenerbahçe
#Antalyaspor
#Trendyol Süper Lig

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