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Spor

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

11:39 - 15/08/2024 الخميس
Güncelleme: 12:56 - 15/08/2024 الخميس
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Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda Lille'e elenen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek. Kupa 2'de format değişti. Sarı-lacivertlilerin, muhtemel rakiplerinden bazıları belli oldu. İşte ayrıntılar...

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Fransa'nın Lille takımına elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.













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UEFA, turnuvalarda bu sezon yeni formatı hayata geçiriyor. Kupa 2'de 36 takımlı lig olacak. Ancak her takım sadece 8 maça çıkacak.







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Fenerbahçe, kuraya 2. torbadan katılsa da artık bunun da çok önemi kalmadı.




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Çünkü her ekip, kendi torbası da dahil olmak üzere her torbadan 2'şer rakiple eşleşip 4'ü içeride ve 4'ü deplasmanda olmak üzere 8 karşılaşma oynayacak.





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Ligi ilk 8'de bitiren takımlar son 16 turuna, 9 ile 24. sıra arasındaki ekipler ise birbirleriyle eşleşecekleri play-off turuna kalacak.






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Fanatik'te yer alan habere göre; henüz Avrupa Ligi'nde eleme aşaması devam ediyor ancak Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerinden bazıları belli oldu.


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Jose Mourinho’nun bir dönem görev yaptığı 4 kulüp; Porto, Manchester United, Tottenham ve Roma, Fenerbahçe ile eşleşebilir.


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Ayrıca Frankfurt, Sociedad, Lyon, Olympiakos, Athletic Bilbao ve Nice gibi takımlar da sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri arasında yer alıyor.

#Fenerbahçe
#Avrupa Ligi
#Jose Mourinho
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