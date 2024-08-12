Fenerbahçe'nin Avrupa'da 'kalesi' Kadıköy: Büyük üstünlük kurdu

Sarı-lacivertliler, o maçtan sonra ise iç sahada Avrupa kupalarında rakiplerine karşı önemli bir üstünlük elde etti.





Fenerbahçe, söz konusu süreçte Lugano, Olympiakos, Spartak Trnava, Ludogorets, Nordsjaelland, Twente, Maribor, Zimbru, Sevilla, AEK Larnaca, Dinamo Kiev, Austria Wien ve Slovacko'ya karşı galip gelirken, Rennes ile berabere kaldı ve tek yenilgisini Union Saint-Giollis'a karşısında yaşadı.



