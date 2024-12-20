Fenerbahçe'nin genç yıldızına Marsilya talip oldu

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde yıldız isme, Fransız ekibi Marsilya talip oldu.
Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İsmail Yüksek, devre arası transferi için Marsilya'nın listesine girdi.
Sabah gazetesinin Fransız basınından aktardığı habere göre, Marsilya'nın teknik direktörü Roberto De Zerbi, ocak ayı için çok yönlü bek, stoper ve bir orta saha takviyesi istiyor.
Mavi-beyazlı kulübün, orta saha adaylarından birinin de İsmail Yüksek olduğu kaydedildi.
Fransız ekibinin, transfer için çalışmalarına devam ettiği ve 25 yaşındaki futbolcunun profilinin değerlendirmeye alındığı ifade edildi.
Genç orta saha, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 19 maçta görev aldı.
İsmail Yüksek'in güncel piyasa değeri ise 14 milyon Euro...