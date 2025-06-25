Fenerbahçe'nin görüşmeler yaptığı dünyaca ünlü oyuncudan flaş karar: Kulübüyle sözleşme uzattı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü bir yıldızla görüşmeler yaptığı iddia edilmişti. Yıldız oyuncu kulübüyle olan sözleşmesini uzattı.
Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor.
Sarı lacivertli kulüp, rotasını dünyaca ünlü yıldızlara çevirdi.
Hatta teknik direktör Mourinho da bu oyuncularla görüşmeler yapıyor.
Fakat adı Fenerbahçe ile anılan oyunculardan birisinden kötü haber geldi.
Yıldız oyuncunun, kulübüyle sözleşme uzattığı açıklandı.
Özellikle Brezilya basınında yer alan haberlerde Fenerbahçe'nin Neymar ile görüştüğü hatta anlaşma sağlamaya yakın olduğu ifade ediliyordu.
Neymar, kulübü Santos ile olan sözleşmesini 6 ay daha uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre sözleşmenin sonunda 1 yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor.
Neymar, geçtiğimiz ocak ayında transfer olduğu Santos'ta 12 maçta forma giydi ve 3 gol, 3 asistle oynadı.