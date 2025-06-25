Fenerbahçe'nin görüşmeler yaptığı dünyaca ünlü oyuncudan flaş karar: Kulübüyle sözleşme uzattı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü bir yıldızla görüşmeler yaptığı iddia edilmişti. Yıldız oyuncu kulübüyle olan sözleşmesini uzattı.

1 /9 Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor.

2 /9 Sarı lacivertli kulüp, rotasını dünyaca ünlü yıldızlara çevirdi.

3 /9 Hatta teknik direktör Mourinho da bu oyuncularla görüşmeler yapıyor.

4 /9 Fakat adı Fenerbahçe ile anılan oyunculardan birisinden kötü haber geldi.

5 /9 Yıldız oyuncunun, kulübüyle sözleşme uzattığı açıklandı.

6 /9 Özellikle Brezilya basınında yer alan haberlerde Fenerbahçe'nin Neymar ile görüştüğü hatta anlaşma sağlamaya yakın olduğu ifade ediliyordu.

7 /9 Neymar, kulübü Santos ile olan sözleşmesini 6 ay daha uzattı.

8 /9 Kulüpten yapılan açıklamaya göre sözleşmenin sonunda 1 yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor.