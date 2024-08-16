Spor

Fenerbahçe'nin Göztepe kafilesi belli oldu: Ferdi Kadıoğlu ve Fred...

16:50 - 16/08/2024 Friday
Güncelleme: 16:56 - 16/08/2024 Friday
Yeni Şafak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 2. hafta karşılaşmasında Göztepe'ye konuk olacağı maç öncesi kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Ferdi Kadıoğlu ve Fred'in kafilede yer alıp almayacağı merak konusu olmuştu. İşte detaylar...

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 2. hafta karşılaşmasında Göztepe'ye konuk olacak.

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Karşılaşma saat 21.45'de başlayacak. Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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Sarı-lacivertliler, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugünkü yaptığı antrenmanla tamamladı.

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Teknik direktör Jose Mourinho, Göztepe kafilesini belirlerken taraftarları sevindirecek bir gelişme yaşandı.

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Arka adalesinde yer alan sakatlık nedeniyle Lille maçının kadrosuna yer almayan Ferdi Kadıoğlu kamp kadrosunda yer aldı.

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Lugano ile oynanan maçta ikili mücadele sırasında sakatlanarak iki hafta sahalardan uzak kalan Fred'de kafilede yer aldı.

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Fenerbahçe'nin kamp kadrosu.

#Fenerbahçe
#Göztepe
#Trendyol Süper Lig
#Ferdi Kadıoğlu
#Fred
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