Fenerbahçe'nin Göztepe kafilesi belli oldu: Ferdi Kadıoğlu ve Fred...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 2. hafta karşılaşmasında Göztepe'ye konuk olacağı maç öncesi kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Ferdi Kadıoğlu ve Fred'in kafilede yer alıp almayacağı merak konusu olmuştu. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 2. hafta karşılaşmasında Göztepe'ye konuk olacak.
Karşılaşma saat 21.45'de başlayacak. Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Sarı-lacivertliler, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugünkü yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Jose Mourinho, Göztepe kafilesini belirlerken taraftarları sevindirecek bir gelişme yaşandı.
Arka adalesinde yer alan sakatlık nedeniyle Lille maçının kadrosuna yer almayan Ferdi Kadıoğlu kamp kadrosunda yer aldı.
Lugano ile oynanan maçta ikili mücadele sırasında sakatlanarak iki hafta sahalardan uzak kalan Fred'de kafilede yer aldı.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu.