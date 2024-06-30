Fenerbahçe'nin ilk hazırlık maçında 4 ismin performansı dikkat çekti

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kamp çalışmaları dahilinde oynadığı ilk hazırlık maçında, eski futbolcusu Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Romanya'nın Petrolul Ploieşti takımını 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin bu ilk sınavında, 4 ismin performansı dikkat çekti.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Romanya temsilcisi Petrolul Ploieşti ile yaptığı karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında yeni transfer Levent Mercan da forma giydi.
Yeni teknik direktörü Jose Mourinho yönetiminde ilk maçına çıkan sarı lacivertlilerde, Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre dikkat çeken isimler şöyle:
LUAN PERES: Uzun bir sakatlık sürecinin ardından futbolu özlemiş bir şekilde sahalara dönen Brezilyalı stoper, maçın iyi isimlerindendi.
Deneyimli savunmacı kritik müdahalelerde bulundu.
FRED: Fenerbahçe geriden oyun kurunca her topu Sambacı ile buluşturdu. Yıldız oyuncu hücumda kilit paslar denedi.
CENGİZ ÜNDER: Karşılaşmaya iyi başlayan isimlerdendi. Birebirde etkili oynayan Cengiz, fizik olarak da iyi sinyaller verdi.
EMRE MOR: Hırslı görüntüsüyle dikkat çekti. Kolay adam eksilterek takımı pozisyona sokmayı başardı.