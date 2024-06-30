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Spor

Fenerbahçe'nin ilk hazırlık maçında 4 ismin performansı dikkat çekti

11:41 - 30/06/2024 Pazar
Güncelleme: 12:48 - 30/06/2024 Pazar
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Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kamp çalışmaları dahilinde oynadığı ilk hazırlık maçında, eski futbolcusu Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Romanya'nın Petrolul Ploieşti takımını 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin bu ilk sınavında, 4 ismin performansı dikkat çekti.

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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Romanya temsilcisi Petrolul Ploieşti ile yaptığı karşılaşmayı 2-1 kazandı.

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Karşılaşmanın ikinci yarısında yeni transfer Levent Mercan da forma giydi.

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Yeni teknik direktörü Jose Mourinho yönetiminde ilk maçına çıkan sarı lacivertlilerde, Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre dikkat çeken isimler şöyle:

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LUAN PERES: Uzun bir sakatlık sürecinin ardından futbolu özlemiş bir şekilde sahalara dönen Brezilyalı stoper, maçın iyi isimlerindendi.

Deneyimli savunmacı kritik müdahalelerde bulundu.


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FRED: Fenerbahçe geriden oyun kurunca her topu Sambacı ile buluşturdu. Yıldız oyuncu hücumda kilit paslar denedi.

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CENGİZ ÜNDER: Karşılaşmaya iyi başlayan isimlerdendi. Birebirde etkili oynayan Cengiz, fizik olarak da iyi sinyaller verdi.

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EMRE MOR: Hırslı görüntüsüyle dikkat çekti. Kolay adam eksilterek takımı pozisyona sokmayı başardı. 

#Jose Mourinho
#Fenerbahçe
#Emre Mor
#Cengiz Ünder
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