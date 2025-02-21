Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nde adını son 16 turuna yazdıran Fenerbahçe'nin rakibi, bugünkü kura çekiminin ardından belli olacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-0'ın rövanşında Belçika'nın Anderlecht takımıyla deplasmanda 2-2 berabere kalarak adını son 16 takım arasına yazdırdı.
Sarı-lacivertli temsilcimizin rakibi bugün saat 15.00'te İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kurayla belirlenecek.
Fenerbahçe, son 16 turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ya da İskoç ekibi Rangers ile eşleşecek.
Fenerbahçe'nin olası rakiplerinden Olympiakos, geçen yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finalde sarı-lacivertlileri penaltılarla eledikten sonra şampiyonluğa uzandı.
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 7. sırada tamamlayan Yunan temsilcisi, Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakiplerinden Olimpik Lyon'a deplasmanda 2-0 yenilirken evinde Twente ile golsüz berabere kaldı.
Kadrosunda milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın bulunduğu Rangers ise UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 4 galibiyetin yanı sıra 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı.
Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakiplerinden Lyon'a evinde 4-1 yenilen Rangers, İngiltere'den Manchester United'a ise deplasmanda 2-1 mağlup oldu. İskoç ekibi, ağırladığı Union Saint-Gilloise'yı ise 2-1 yenmeyi başardı.
Avrupa Ligi final yolunda maç takvimi şöyle:
Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025
Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025
Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025
Final: 21 Mayıs 2025
UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-25 sezonu şampiyonu, 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasıyla belli olacak.