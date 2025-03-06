Fenerbahçe'nin Rangers'ı eleme ve şampiyonluk ihtimali belli oldu

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoç temsilcisi Rangers ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin, tur ihtimalleri belli oldu. İşte Fenerbahçe'nin çeyrek final, yarı final, final ve şampiyonluk şansı...
Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor. 6 ve 13 Mart tarihlerinde oynanacak maçların ardından çeyrek finale kalan takımlar belli olacak.
Play-off turunu geçip adını son 16'ya yazdıran Fenerbahçe, bu turda Rangers'la eşleşti. Fenerbahçe ilk maçı evinde, rövanş karşılaşmasını deplasmanda oynayacak.
Avrupa Ligi'nde son 16 turu öncesinde takımların çeyrek final, yarı final, final ve şampiyonluk ihtimalleri belirlendi.
Opta'nın hazırladığı rapora göre Fenerbahçe için belirlenen ihtimaller şöyle:
Çeyrek final: Yüzde 67.3
Yarı final: Yüzde 26.6
Final: Yüzde 13.7
Şampiyonluk: Yüzde 6.2