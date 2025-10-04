Yeni Şafak
Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı kamp kadrosu belli oldu: Yıldız oyuncu kadroya alınmadı

Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı kamp kadrosu belli oldu: Yıldız oyuncu kadroya alınmadı

Haber Merkezi
16:444/10/2025, Cumartesi
G: 4/10/2025, Cumartesi
Fenerbahçe, Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Sarı lacivertli takımda yıldız oyuncu, Samsunspor maçının kamp kadrosuna alınmadı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de yarın deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesislerinde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan günün antrenmanı ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladı.


Reaksiyon koşularıyla devam eden antrenmanda futbolcular pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel programların ardından tamamlandı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerde, Samsunspor maçının kamp kadrosu belli oldu.

Jhon Duran, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Eğribayat, Becao ve Mert Hakan kadroya dahil edilmedi.

#Fenerbahçe
#Samsunspor
#Süper Lig
