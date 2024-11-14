Fenerbahçe'nin Talisca planı ortaya çıktı: Gizli görüşme yapılmış

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Anderson Talisca için görüşmeler yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca sarı lacivertli takımın, Talisca için planı da belli oldu.
Fenerbahçe, ara transfer çalışmalarına şimdiden başladı.
Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan'da Al Nassr forması giyen Brezilyalı orta saha Talisca'yı transfer etmek istiyor.
Al Nassr, Talisca ile yollarını ayırmayı planlıyor ve Brezilyalı orta saha için gelecek transfer tekliflerine sıcak bakıyor.
30 yaşındaki oyuncu, Al Nassr'dan yıllık 12 milyon Euro ücret kazanırken Fenerbahçe'den de bu rakamı istediği belirtildi.
Sarı-lacivertli yönetim ise Al Nassr kulübüyle Talisca transferi için temasa geçti.
Fenerbahçe, sezon sonuna kadar kiralık olarak Talisca'yı kadroya katmak isterken bonservis bedeli ödememeyi planlıyor.
Sarı-lacivertliler, Saint Maximin transferinde olduğu gibi Talisca'nın yarım sezon için alacağı yıllık ücreti ödeyerek, Brezilyalı orta sahayı kadroya katmayı hedefliyor.
Sportif Direktör Mario Branco da 30 yaşındaki Brezilyalı yıldızla sürekli temas halinde ve görüş alışverişinde bulunuyor.