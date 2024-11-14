Fenerbahçe'nin Talisca planı ortaya çıktı: Gizli görüşme yapılmış

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Anderson Talisca için görüşmeler yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca sarı lacivertli takımın, Talisca için planı da belli oldu.

1 /8 Fenerbahçe, ara transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

2 /8 Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan'da Al Nassr forması giyen Brezilyalı orta saha Talisca'yı transfer etmek istiyor.

3 /8 Al Nassr, Talisca ile yollarını ayırmayı planlıyor ve Brezilyalı orta saha için gelecek transfer tekliflerine sıcak bakıyor.

4 /8 30 yaşındaki oyuncu, Al Nassr'dan yıllık 12 milyon Euro ücret kazanırken Fenerbahçe'den de bu rakamı istediği belirtildi.

5 /8 Sarı-lacivertli yönetim ise Al Nassr kulübüyle Talisca transferi için temasa geçti.

6 /8 Fenerbahçe, sezon sonuna kadar kiralık olarak Talisca'yı kadroya katmak isterken bonservis bedeli ödememeyi planlıyor.

7 /8 Sarı-lacivertliler, Saint Maximin transferinde olduğu gibi Talisca'nın yarım sezon için alacağı yıllık ücreti ödeyerek, Brezilyalı orta sahayı kadroya katmayı hedefliyor.