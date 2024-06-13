Fenerbahçe’nin transfer harekatı başladı: Dünyaca ünlü isimlerle görüşüldü

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, gözünü dünyaca ünlü yıldızlara çevirdi.
Fenerbahçe, öncelikli olarak ön libero, kanat ve forvet transferi yapmayı planlıyor.
Sarı-lacivertliler transferde görüştüğü isimlerle istediği şartlar oluşana kadar bekleme kararı alırken, transfer döneminin sonuna kadar da cazip fırsatlar için arayışlar sürdürülecek.
Fenerbahçe'de transfer yapılmak istenen bölgeler arasında yer alan kanat bölgesi için gündeme gelen son isim, geçen sezon İspanya La Liga ekibi Getafe'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi ManchesterUnited'da olan Mason Greenwood oldu.
Sportif direktör Mario Branco 22 yaşındaki İngiliz oyuncu ve temsilcisiyle görüşmelere başladı. Aynı zamanda Mourinho'nun transferlerde devreye girdiği öğrenildi.
Manchester United da 1 yıl sözleşmesi kalan genç oyuncuyu bonservisiyle satmayı planlıyor.
Greenwood geçen sezon Getafe formasıyla 36 maçta 10 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
Sarı-lacivertlilerde kanat transferi için Sadio Mane, Rahem Sterling, Heing Min Son ve Joao Felix gibi isimlerin de adı geçiyor.