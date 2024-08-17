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Spor

Fenerbahçe'nin ulaşamadığı Joao Pedro'ya sürpriz talip

15:56 - 17/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 16:30 - 17/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadroda düşünmediği isimlerden olan Joao Pedro'ya sürpriz bir talip çıktı. Haberi, ünlü İtalyan gazetesi Di Marzio duyurdu. İşte ayrıntılar...

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Fenerbahçe'de futbol direktörü Mario Branco'nun takımdan ayrılmasını istediği Joao Pedro'ya ulaşılamamıştı.






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Branco'nun oyuncunun transferi için gerekli görüşmeleri yapmak istediği ancak bir karşılık alamadığı belirtilmişti.




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Brezilya asıllı İtalyan futbolcuda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.



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Gianluca Di Marzio'nun aktardığı habere göre Serie B ekiplerinden Salernitana, Joao Pedro ile görüşmelere başladı.


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2022-23 sezonu başında Cagliari'den 4.68 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Joao Pedro, İtalya'da Palermo forması da giymişti.

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Geçtiğimiz sezonu Gremio'da kiralık geçiren Joao Pedro, Brezilya ekibiyle 45 maça çıkıp 2 bin 162 dakika sahada kaldı ve 3 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.

#Fenerbahçe
#Joao Pedro
#Transfer
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