Fenerbahçe'nin ulaşamadığı Joao Pedro'ya sürpriz talip

Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadroda düşünmediği isimlerden olan Joao Pedro'ya sürpriz bir talip çıktı. Haberi, ünlü İtalyan gazetesi Di Marzio duyurdu. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe'de futbol direktörü Mario Branco'nun takımdan ayrılmasını istediği Joao Pedro'ya ulaşılamamıştı.
Branco'nun oyuncunun transferi için gerekli görüşmeleri yapmak istediği ancak bir karşılık alamadığı belirtilmişti.
Brezilya asıllı İtalyan futbolcuda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Gianluca Di Marzio'nun aktardığı habere göre Serie B ekiplerinden Salernitana, Joao Pedro ile görüşmelere başladı.
2022-23 sezonu başında Cagliari'den 4.68 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Joao Pedro, İtalya'da Palermo forması da giymişti.
Geçtiğimiz sezonu Gremio'da kiralık geçiren Joao Pedro, Brezilya ekibiyle 45 maça çıkıp 2 bin 162 dakika sahada kaldı ve 3 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.