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Spor

Fenerbahçe'nin yeni forveti belli oldu: Mourinho ileri ucu ona emanet edecek

23:07 - 21/06/2024 Cuma
Güncelleme: 23:12 - 21/06/2024 Cuma
Yeni Şafak

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda santrafor bölgesi için çalışmalar devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Michy Batshuayi'nin ayrılığı sonrası rotasını Premier Lig'e çevirdi. Yönetim, Mourinho'nun isteği üzerine golcü oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda devam ediyor.


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Sarı-lacivertliler son olarak Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı kadrosuna kattı.


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Sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş ile iki yıllık anlaşma sağlandı.


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Yapılan bu hamlelerin ardından gözler forvet bölgesine çevrildi.


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Michy Batshuayi'nin Galatasaray'a transferi sonrası Mourinho'nun santrafor planı ortaya çıktı.

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61 yaşındaki teknik adam, ileri uca hızlı bir oyuncu istiyor.

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Mourinho geçen sezon 40 maça ilk 11'de çıkan kaptanı Edin Dzeko'yu yedekte tutmayı planlıyor. 

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Tecrübeli çalıştırıcının forvete istediği isimlerin başında Everton forması giyen Beto geliyor.

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Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

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Sportif direktör Mario Branco ile Acun Ilıcalı'nın ilerleyen günlerde bu transferi bitirmek için İngiltere'ye gideceği öğrenildi.

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Portekizli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro. Everton ile sözleşme 30 Haziran 2027'de sona erecek.

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Beto bu sezon toplamda 39 maça çıkarken 6 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.


#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Beto
#Transfer
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