Fenerbahçe'nin yeni forveti belli oldu: Mourinho ileri ucu ona emanet edecek

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda santrafor bölgesi için çalışmalar devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Michy Batshuayi'nin ayrılığı sonrası rotasını Premier Lig'e çevirdi. Yönetim, Mourinho'nun isteği üzerine golcü oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda devam ediyor.
Sarı-lacivertliler son olarak Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı kadrosuna kattı.
Sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş ile iki yıllık anlaşma sağlandı.
Yapılan bu hamlelerin ardından gözler forvet bölgesine çevrildi.
Michy Batshuayi'nin Galatasaray'a transferi sonrası Mourinho'nun santrafor planı ortaya çıktı.
61 yaşındaki teknik adam, ileri uca hızlı bir oyuncu istiyor.
Mourinho geçen sezon 40 maça ilk 11'de çıkan kaptanı Edin Dzeko'yu yedekte tutmayı planlıyor.
Tecrübeli çalıştırıcının forvete istediği isimlerin başında Everton forması giyen Beto geliyor.
Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Sportif direktör Mario Branco ile Acun Ilıcalı'nın ilerleyen günlerde bu transferi bitirmek için İngiltere'ye gideceği öğrenildi.
Portekizli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro. Everton ile sözleşme 30 Haziran 2027'de sona erecek.
Beto bu sezon toplamda 39 maça çıkarken 6 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.