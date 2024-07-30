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Spor

Fenerbahçe'nin yeni transferi kilolarıyla gündem oldu

20:59 - 30/07/2024 الثلاثاء
Güncelleme: 21:02 - 30/07/2024 الثلاثاء
Yeni Şafak

Sarı-lacivertlilerin Al-Ahli kulübünden kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, bu sezon ilk kez Lugano maçının kadrosunda yer aldı. Fransız kanat oyuncusunun fiziksel durumu sosyal medyada gündem oldu.

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Lugano ile karşı karşıya geldi.

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Lugano maçın 7. dakikasında Mahmoud'un ayağından bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

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Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Allan Saint-Maximin, fiziksel durumu sosyal medyada gündem oldu.

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Kadıköy'de zemini kontrol etmeye çıkan Fransız yıldız böyle görüntülendi. (Fotoğraf, Futbolarena'ya aittir.)

#Fenerbahçe
#UEFA Şampiyonlar Lig
#Lugano
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