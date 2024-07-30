Fenerbahçe'nin yeni transferi kilolarıyla gündem oldu

Sarı-lacivertlilerin Al-Ahli kulübünden kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, bu sezon ilk kez Lugano maçının kadrosunda yer aldı. Fransız kanat oyuncusunun fiziksel durumu sosyal medyada gündem oldu.

1 / 4 Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Lugano ile karşı karşıya geldi.

2 / 4 Lugano maçın 7. dakikasında Mahmoud'un ayağından bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

3 / 4 Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Allan Saint-Maximin, fiziksel durumu sosyal medyada gündem oldu.