Fenerbahçe'nin yeni transferi kilolarıyla gündem oldu

Sarı-lacivertlilerin Al-Ahli kulübünden kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, bu sezon ilk kez Lugano maçının kadrosunda yer aldı. Fransız kanat oyuncusunun fiziksel durumu sosyal medyada gündem oldu.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Lugano ile karşı karşıya geldi.
Lugano maçın 7. dakikasında Mahmoud'un ayağından bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Allan Saint-Maximin, fiziksel durumu sosyal medyada gündem oldu.
Kadıköy'de zemini kontrol etmeye çıkan Fransız yıldız böyle görüntülendi. (Fotoğraf, Futbolarena'ya aittir.)