Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusuna teklif yağıyor: Ayrılık kapıda

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bir yandan da oyuncularına gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.
Fenerbahçe'de gözler devre arası transfer dönemine çevrilmiş durumda.
Sarı lacivertli takımda, gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor.
Fenerbahçe'de son olarak Ryan Kent'in sözleşmesi feshedilmişti.
İrfan Can ve Osayi ile de sözleşme uzatma görüşmeleri devam ediyor.
İrfan Can'ın imzaya yakın olduğu fakat Osayi ile henüz anlaşma sağlanamadığı öğrenildi.
Sarı lacivertli takımda her iki oyuncunun da sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Fenerbahçe eğer Osayi ile anlaşamazsa, bonservis ücreti kazanabilmek adına oyuncuyla devre arasında yollarını ayıracak.
Osayi için İtalya, İngiltere ve Fransa'dan taliplilerin olduğu öğrenildi.
Özellikle Lens ve Norwich City'nin Osayi'nin menajeriyle görüşme halinde olduğu iddia edildi.