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Spor

Fenerbahçe’nin yıldızı milli takımı bıraktığını açıkladı

14:23 - 18/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 14:24 - 18/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu EURO 2024’te milli takımında gösterdiği performans ile göz doldurmuştu. Ülkesinin formasıyla 111 maça çıkan tecrübeli isim bugün milli takımı bıraktığını açıkladı.

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Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, Sırbistan Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

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35 yaşındaki oyuncu, takıma şu sözlerle veda etti:


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"Milli takım benim için her zaman bir aşk olmuştur.


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Vatan sevgisi, insan sevgisi, oyun sevgisi, rekabet, sosyalleşme…

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Milli takıma veda ediyorum ama bir gün yine orada olacağıma inanıyorum.


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Oyunculuk kariyerimin ardından futbolda kalmak istiyorum ve eğer yapabiliyorsanız ülkenize yardım etmekten daha iyi bir şey olamaz..."

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Sırbistan forması ile 111 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 23 gol ve 40 asistlik performans sergilemişti.


#Fenerbahçe
#Dusan Tadic
#Sırbistan
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