Fenerbahçe’nin yıldızı milli takımı bıraktığını açıkladı

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu EURO 2024’te milli takımında gösterdiği performans ile göz doldurmuştu. Ülkesinin formasıyla 111 maça çıkan tecrübeli isim bugün milli takımı bıraktığını açıkladı.
Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, Sırbistan Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.
35 yaşındaki oyuncu, takıma şu sözlerle veda etti:
"Milli takım benim için her zaman bir aşk olmuştur.
Vatan sevgisi, insan sevgisi, oyun sevgisi, rekabet, sosyalleşme…
Milli takıma veda ediyorum ama bir gün yine orada olacağıma inanıyorum.
Oyunculuk kariyerimin ardından futbolda kalmak istiyorum ve eğer yapabiliyorsanız ülkenize yardım etmekten daha iyi bir şey olamaz..."
Sırbistan forması ile 111 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 23 gol ve 40 asistlik performans sergilemişti.