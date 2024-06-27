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Spor

Fenerbahçe'nin yıldızına flaş çağrı: Bize gel

10:40 - 27/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:49 - 27/06/2024 Perşembe
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Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, yıldız futbolcu Edin Dzeko'ya sürpriz bir talip çıktı. Ünlü teknik adam, tecrübeli golcüye transfer teklifinde bulundu. İşte detaylar...

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Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Jose Mourinho yönetiminde sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

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Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko'ya, Hırvatistan'ın Hajduk Split takımının talip olduğu ileri sürüldü.

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NTV Spor'un İtalyan gazeteci Nicolo Schira'dan aktardığı habere göre Hırvat takımı, kadrosuna katmak istediği Dzeko'ya 2 yıllık sözleşme teklif etti.

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Hajduk Split'te geçtiğimiz hafta teknik direktörlük görevine getirilen Gennaro Gattuso ve Hırvat ekibinde sezon sonunda futbolu bıraktıktan sonra sportif direktör olarak göreve başlayan Nikola Kalinic'in, yıldız futbolcuyu ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

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Haberde, Edin Dzeko'nun Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili son kararı teknik direktör Jose Mourinho'nun vereceği ifade edildi.

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38 yaşındaki santrfor, geride kalan sezonda 46 maçta forma giydi ve sarı lacivertli takıma 25 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı. Tecrübeli futbolcunun sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

#Fenerbahçe
#Transfer
#Edin Dzeko
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