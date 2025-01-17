Fenerbahçe'ye bu sözlerle veda etti: Değer göreceğim yerde...

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcu yaptığı paylaşımla, sarı-lacivertli takımdan ayrılacağını duyurdu.
Ara transfer döneminin resmi olarak başlamasıyla Fenerbahçe, çalışmalarına hız verdi.
Kadroya dahil edilecek isimlere odaklanılırken flaş bir ayrılık yaşandı.
Fenerbahçe'ye teknik direktör Jorge Jesus döneminde transfer edilen Lincoln Henrique, sarı-lacivertlilerden ayrıldığını duyurdu.
Henrique yaptığı paylaşımda, "İstanbul'a dönmek ve taraftarların sevgisini her zaman hissetmek harikaydı. Sahada da bu hissi yaşamak amacıyla geri döndüm, ancak hayatta her şey istediğimiz gibi olmuyor. Huzurlu hissediyorum ve değer göreceğim yerde daha iyi şeylerin olacağı hissiyle. Tüm taraftarlara teşekkür ederim, her zaman kalbimde ve ailemin kalbinde olacaksınız." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'den kiralık olarak ayrılan Lincoln Henrique, Brezilya ekibi Bragantino'nun 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaması sonrası takıma dönmüştü.
İstanbul'a dönen 26 yaşındaki futbolcu, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin önünden sarı-lacivertli kalp emojisiyle bir fotoğraf paylaşmıştı.
Kiralık olarak Bragantino formasıyla 49 maça çıkan Lincoln Henrique, 5 gol atıp 4 asist kaydetti.
Sarı-lacivertli formayla toplam 36 maça çıkan Brezilyalı futbolcu, 3 gol 9 asistlik katkı sağlamıştı.