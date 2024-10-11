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Fenerbahçe'ye büyük şok! Milli takımda sakatlandı

Fenerbahçe'ye büyük şok! Milli takımda sakatlandı

14:5311/10/2024, Cuma
G: 11/10/2024, Cuma
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Trendyol Süper Lig'e verilen milli arada hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'ye, yıldız isminden kötü haber geldi. Başarılı futbolcu, milli takımında sakatlık geçirdi.

#Fenerbahçe
#Sebastian Szymanski
#Polonya

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