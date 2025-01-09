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Fenerbahçe'ye geri döndü: Tesislerin önünden fotoğraf paylaştı

Fenerbahçe'ye geri döndü: Tesislerin önünden fotoğraf paylaştı

11:369/01/2025, Perşembe
G: 9/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'ye teknik direktör Jorge Jesus döneminde transfer edilen yıldız futbolcu, kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından sarı-lacivertli takıma geri döndü.

Fenerbahçe'nin daha önce kiralık olarak gönderdiği isim takıma geri döndü.

Brezilya ekibi Bragantino, Lincoln Henrique'nin 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmadı.

İstanbul'a dönen 26 yaşındaki futbolcu, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin önünden sarı-lacivertli kalp emojisiyle bir fotoğraf paylaştı.

Fenerbahçe'yle idmana çıkması beklenen Lincoln Henrique için teknik direktör Jose Mourinho'nun nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.

Kiralık olarak Bragantino formasıyla 49 maça çıkan Lincoln Henrique, 5 gol atıp 4 asist kaydetti.

Fenerbahçe'ye, Jorge Jesus döneminde 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Lincoln, 9 Mart 2023'te yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

Sarı-lacivertli formayla toplam 36 maça çıkan Brezilyalı futbolcu, 3 gol 9 asistlik katkı sağlamıştı.

#Fenerbahçe
#Lincoln Henrique
#Süper Lig

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