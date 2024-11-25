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Fenerbahçe’ye Medina’dan kötü haber: Yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe’ye Medina’dan kötü haber: Yeni adresi belli oldu

16:2925/11/2024, Pazartesi
G: 25/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Yaz transfer sezonunda Fenerbahçe’nin kadrosuna katmaya çalıştığı Cristian Medina’dan kötü haber geldi. Devre arasında sarı-lacivertli takıma transfer olması beklenen Arjantinli genç yıldızın yeni adresi belli oldu. İşte detaylar.

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'ye, Cristian Medina'dan kötü haber geldi.

Boca Juniors'ta forma giyen oyuncu ile henüz anlaşma sağlanmamışken, Arjantinli gazeteci Jonathan Riniti, 22 yaşındaki futbolcunun Porto'ya gideceğini duyurdu.

Crack Deportivo'ya konuşan Riniti, "Medina, Boca'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye değil, onu sezon sonunda almak isteyen Porto'ya gidebilir." ifadelerini kullandı.


Haberde ayrıca Portekiz ekibinin Cristian Medina'yı 15 milyon Dolar karşılığında transfer edeceği belirtildi.

Takımı ile 30 maça çıkan Medina, 3 gol atıp 3 asist yaptı.


#Cristian Medina
#Fenerbahçe
#Boca Juniors

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