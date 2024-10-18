Fenerbahçe’ye müjde, Manchester United’a kötü haber: Yıldız futbolcu sakatlandı!

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Fenerbahçe evinde Manchester United’ı konuk edecek. 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00’de başlayacak karşılaşma öncesinde Manchester United’a kötü haber geldi. Yıldız futbolcu sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. İşte detaylar.
Manchester United'ın genç orta sahası Kobbie Mainoo sakatlık sebebiyle yedi maç sahalardan uzak kalacak.
Manchester United'ın Brentford ile oynayacağı kritik maç öncesinde Kobbie Mainoo'nun diz ardı kirişinden sakatlanarak yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
İngiliz basınından The Telegraph'ın haberine göre 19 yaşındaki oyuncu UEFA Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe maçı olmak üzere yedi maçta sahada yer alamayacak.
Kobbie Mainoo bu sezon takımı ile 9 maça çıktı.
Kobbie Mainoo'nun yanı sıra Manchester United'ın bir diğer yıldızı Bruno Fernandes de Fenerbahçe maçında, kırmızı kart cezası nedeniyle oynayamayacak.
Kobbie Mainoo