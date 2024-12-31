Fenerbahçe'ye müjdeli haber: 2 oyuncu takımla birlikte çalışmalara başladı

Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor. Sarı lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Livakovic ve Oğuz Aydın takımla birlikte çalışmalara başladı.

1 /9 Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

2 /9 Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık hareketleriyle başladı.

3 /9 Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapan futbolcular; idmanı çift kale maçlar ve taktiksel, bireysel çalışmalarla tamamladı.

4 /9 Sarı lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Livakovic ve Oğuz Aydın takımla birlikte çalışmalara başladı.

5 /9 Görev verilmesi durumunda her iki oyuncu da Hatayspor maçında forma giyebilecek.

6 /9 Fenerbahçe hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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