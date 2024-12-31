Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'ye müjdeli haber: 2 oyuncu takımla birlikte çalışmalara başladı

Fenerbahçe'ye müjdeli haber: 2 oyuncu takımla birlikte çalışmalara başladı

Haber Merkezi
14:2031/12/2024, Salı
G: 31/12/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor. Sarı lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Livakovic ve Oğuz Aydın takımla birlikte çalışmalara başladı.

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık hareketleriyle başladı.

Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapan futbolcular; idmanı çift kale maçlar ve taktiksel, bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Livakovic ve Oğuz Aydın takımla birlikte çalışmalara başladı.

Görev verilmesi durumunda her iki oyuncu da Hatayspor maçında forma giyebilecek.

Fenerbahçe hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

#Fenerbahçe
#Livakovic
#Oğuz Aydın

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul’da bazı yollar 1 Ocak saat 08.00’e kadar trafiğe kapalı olacak