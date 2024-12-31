Fenerbahçe'ye müjdeli haber: 2 oyuncu takımla birlikte çalışmalara başladı

Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor. Sarı lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Livakovic ve Oğuz Aydın takımla birlikte çalışmalara başladı.
Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık hareketleriyle başladı.
Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapan futbolcular; idmanı çift kale maçlar ve taktiksel, bireysel çalışmalarla tamamladı.
Sarı lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Livakovic ve Oğuz Aydın takımla birlikte çalışmalara başladı.
Görev verilmesi durumunda her iki oyuncu da Hatayspor maçında forma giyebilecek.
Fenerbahçe hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.