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Spor

Fenerbahçe'ye müjdeli haber: Yıldız oyuncu geri döndü

Haber Merkezi
14:17 - 20/08/2024 Salı
Güncelleme: 14:18 - 20/08/2024 Salı
Yeni Şafak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

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Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan çalışma, antrenman maçıyla devam etti. İdman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

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Sakatlığını atlatan Fred, takımla birlikte çalışmalara başladı.

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Yıldız oyuncunun, beklenenden daha erken dönmesi, teknik heyetin yüzünü güldürdü.

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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor müsabakasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

#Fenerbahçe
#Fred
#Süper Lig
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