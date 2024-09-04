Spor

Fenerbahçe'ye müjdeli haber: Yıldız oyuncu geri döndü

Haber Merkezi
14:40 - 4/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 14:41 - 4/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak olan Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı. Sarı lacivertli takımda, sakatlığı bulunan yıldız oyuncu, takımla birlikte çalışmalara başladı.

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Fenerbahçe, Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı Trendyol Süper Lig 5. hafta maçının hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

 

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Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde millî oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

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Ardından sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları yapan futbolcular, idmanı dar alanda çift kale maçlarla sürdürdü.

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 Günün tek antrenmanı, dayanıklılık koşularıyla sona erdi.

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Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Sarı lacivertli takımda, sakatlığı bulunan Osayi Samuel takımla birlikte çalışmalara başldı.

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#Fenerbahçe
#Osayi
#Süper Lig
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