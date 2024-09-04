Fenerbahçe'ye müjdeli haber: Yıldız oyuncu geri döndü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak olan Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı. Sarı lacivertli takımda, sakatlığı bulunan yıldız oyuncu, takımla birlikte çalışmalara başladı.
Fenerbahçe, Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı Trendyol Süper Lig 5. hafta maçının hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde millî oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.
Ardından sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları yapan futbolcular, idmanı dar alanda çift kale maçlarla sürdürdü.
Günün tek antrenmanı, dayanıklılık koşularıyla sona erdi.
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Sarı lacivertli takımda, sakatlığı bulunan Osayi Samuel takımla birlikte çalışmalara başldı.