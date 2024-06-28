Fenerbahçe'ye Oosterwolde'den rekor bonservis

Transfer çalışmalarını teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda sürdüren Fenerbahçe'de, 6 milyon euro'ya kadroda katılan Oosterwolde'den rekor bir gelir bekleniyor. Hollandalı futbolcunun talipleri de belli oldu.
Fenerbahçe'de geride bıraktığımız sezonun yıldızlarından olan Jayden Oosterwolde, Avrupa ekiplerini peşine taktı.
Hollandalı futbolcuya Napoli'nin yakın ilgi gösterdiği bilinirken İtalya'dan Roma da 23 yaşındaki futbolcunun peşine düştü.
Oosterwolde ayrıca İngilitere'den West Ham United ve Bournemouth'un yakın markajında.
Fenerbahçe, 2022-2023 sezonun ara transfer döneminde Parma'dan 6 milyon euroya transfer ettiği Oosterwolde'den rekor bir parayı kasasına koyabilir.
NTV Spor'da yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Oosterwolde'nin olası transferinden 25-30 milyon euro bandında rekor bir gelir hedefliyor.
Oosterwolde geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe ile 43 maça çıktı.
Genç yıldız bu karşılaşmalarda 2 kez skor katkısı verirken 3.164 dakika sahada kaldı.