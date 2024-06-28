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Spor

Fenerbahçe'ye Oosterwolde'den rekor bonservis

09:58 - 28/06/2024 Cuma
Güncelleme: 10:23 - 28/06/2024 Cuma
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Transfer çalışmalarını teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda sürdüren Fenerbahçe'de, 6 milyon euro'ya kadroda katılan Oosterwolde'den rekor bir gelir bekleniyor. Hollandalı futbolcunun talipleri de belli oldu.

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Fenerbahçe'de geride bıraktığımız sezonun yıldızlarından olan Jayden Oosterwolde, Avrupa ekiplerini peşine taktı.

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Hollandalı futbolcuya Napoli'nin yakın ilgi gösterdiği bilinirken İtalya'dan Roma da 23 yaşındaki futbolcunun peşine düştü.

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Oosterwolde ayrıca İngilitere'den West Ham United ve Bournemouth'un yakın markajında.

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Fenerbahçe, 2022-2023 sezonun ara transfer döneminde Parma'dan 6 milyon euroya transfer ettiği Oosterwolde'den rekor bir parayı kasasına koyabilir.

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NTV Spor'da yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Oosterwolde'nin olası transferinden 25-30 milyon euro bandında rekor bir gelir hedefliyor.

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Oosterwolde geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe ile 43 maça çıktı.

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Genç yıldız bu karşılaşmalarda 2 kez skor katkısı verirken 3.164 dakika sahada kaldı.

#Fenerbahçe
#Transfer
#Jayden Oosterwolde
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