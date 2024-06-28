Fenerbahçe'ye Oosterwolde'den rekor bonservis

Transfer çalışmalarını teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda sürdüren Fenerbahçe'de, 6 milyon euro'ya kadroda katılan Oosterwolde'den rekor bir gelir bekleniyor. Hollandalı futbolcunun talipleri de belli oldu.

1 / 7 Fenerbahçe'de geride bıraktığımız sezonun yıldızlarından olan Jayden Oosterwolde, Avrupa ekiplerini peşine taktı.

2 / 7 Hollandalı futbolcuya Napoli'nin yakın ilgi gösterdiği bilinirken İtalya'dan Roma da 23 yaşındaki futbolcunun peşine düştü.

3 / 7 Oosterwolde ayrıca İngilitere'den West Ham United ve Bournemouth'un yakın markajında.

4 / 7 Fenerbahçe, 2022-2023 sezonun ara transfer döneminde Parma'dan 6 milyon euroya transfer ettiği Oosterwolde'den rekor bir parayı kasasına koyabilir.

5 / 7 NTV Spor'da yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Oosterwolde'nin olası transferinden 25-30 milyon euro bandında rekor bir gelir hedefliyor.

6 / 7 Oosterwolde geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe ile 43 maça çıktı.