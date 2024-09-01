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Spor

Fenerbahçe'ye piyango! Cengiz Ünder için teklif yaptılar

16:39 - 1/09/2024 Pazar
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Fenerbahçe'nin büyük beklentilerle renklerine bağladığı Cengiz Ünder, performansıyla taraftarları mutlu edememişti. Milli futbolcu için sarı-lacivertli kulübe teklif geldi. İşte ayrıntılar...

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Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak bekleneni veremeyen Cengiz Ünder ile yolların ayrılması planlanıyor.



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Avrupa'da transfer döneminin kapanmasının ardından sarı-lacivertlilerde kalıp kalmayacağı merak edilen milli futbolcu için eski talibi yeniden kapıyı çaldı.































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Geçtiğimiz sezon başında 15 milyon euro'luk rekor bedelle Fenerbahçe'ye transfer olan Cengiz Ünder, beklentilerin altında kaldı.









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Sakatlıklarla ve inişli çıkışlı grafikle geçen ilk sezonun ardından milli futbolcu gözden çıkarıldı.







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Yeni sezonda da teknik direktör Jose Mourinho tarafından uzun süre kadroya alınmayan Cengiz Ünder, son maçlarda yedek kulübesinde yer aldı.





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Takvim'de yer alan haberde Avrupa'da transfer döneminin kapanmasının ardından geleceği soru işareti oluşturan Cengiz Ünder için, Spartak Moskova yeniden Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.




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Rus ekibi, 12 Eylül'de sona erecek transfer dönemi içerisinde Cengiz Ünder'i kadrosuna katmayı hedefliyor.





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Spartak Moskova'nın Cengiz Ünder için Fenerbahçe'ye sunduğu teklifin 8 milyon euro olduğu öğrenildi.

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Fenerbahçe ise bu rakamı 10 milyon euro bandına çekmeyi amaçlıyor. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

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Cengiz Ünder, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 34 resmi maçta 9 gol attı ve 3 asiste imza attı.





#Fenerbahçe
#Cengiz Ünder
#Transfer
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