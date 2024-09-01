Fenerbahçe'ye piyango! Cengiz Ünder için teklif yaptılar

Fenerbahçe'nin büyük beklentilerle renklerine bağladığı Cengiz Ünder, performansıyla taraftarları mutlu edememişti. Milli futbolcu için sarı-lacivertli kulübe teklif geldi. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak bekleneni veremeyen Cengiz Ünder ile yolların ayrılması planlanıyor.
Avrupa'da transfer döneminin kapanmasının ardından sarı-lacivertlilerde kalıp kalmayacağı merak edilen milli futbolcu için eski talibi yeniden kapıyı çaldı.
Geçtiğimiz sezon başında 15 milyon euro'luk rekor bedelle Fenerbahçe'ye transfer olan Cengiz Ünder, beklentilerin altında kaldı.
Sakatlıklarla ve inişli çıkışlı grafikle geçen ilk sezonun ardından milli futbolcu gözden çıkarıldı.
Yeni sezonda da teknik direktör Jose Mourinho tarafından uzun süre kadroya alınmayan Cengiz Ünder, son maçlarda yedek kulübesinde yer aldı.
Takvim'de yer alan haberde Avrupa'da transfer döneminin kapanmasının ardından geleceği soru işareti oluşturan Cengiz Ünder için, Spartak Moskova yeniden Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.
Rus ekibi, 12 Eylül'de sona erecek transfer dönemi içerisinde Cengiz Ünder'i kadrosuna katmayı hedefliyor.
Spartak Moskova'nın Cengiz Ünder için Fenerbahçe'ye sunduğu teklifin 8 milyon euro olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe ise bu rakamı 10 milyon euro bandına çekmeyi amaçlıyor. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
Cengiz Ünder, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 34 resmi maçta 9 gol attı ve 3 asiste imza attı.