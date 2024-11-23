Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe’ye Süper Lig’den genç yetenek: 6 milyon euro masada!

Fenerbahçe’ye Süper Lig’den genç yetenek: 6 milyon euro masada!

14:1623/11/2024, Cumartesi
G: 23/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe’de ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Talisca transferini bitirmek için uğraşan sarı-lacivertliler gözünü Süper Lig’de forma giyen genç yeteneğe dikti. Fenerbahçe yönetimi 18 yaşındaki futbolcu için 6 milyon euroyu gözden çıkardı. İşte detaylar.

Süper Lig'de yeni sezona Jose Mourinho yönetiminde mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor.


Öncelikli hedefi Talisca olan sarı-lacivertliler, listesindeki diğer futbolcularla ilgili de girişimlerini sürdürüyor.

Talisca'nın yanı sıra Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde renklerine bağlamak istediği bir diğer isim de Yasin Özcan.

Sarı-lacivertliler, sezon başında da gündemine aldığı 18 yaşındaki futbolcu için Kasımpaşa'nın kapısını bir kez daha çalacak.


Sözcü’nün haberine göre Kasımpaşa'nın Yasin Özcan için talep ettiği bonservis bedeli 6 milyon euro.


Bu sezon ligde 12 maça çıkan Yasin Özcan, 1054 dakika süre aldı.

18 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım'ın Polonya ile oynadığı dostluk maçı ve UEFA Uluslar Ligi'ndeki Galler maçının aday kadrosuna dahil edilmiş ancak süre alamamıştı.


#Fenerbahçe
#Yasin Özcan
#Eyüpspor

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Okullar tatil olacak mı? 25 Kasım Pazartesi hangi illerde kar tatili olacak?