Fenerbahçe’ye Süper Lig’den genç yetenek: 6 milyon euro masada!

Fenerbahçe’de ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Talisca transferini bitirmek için uğraşan sarı-lacivertliler gözünü Süper Lig’de forma giyen genç yeteneğe dikti. Fenerbahçe yönetimi 18 yaşındaki futbolcu için 6 milyon euroyu gözden çıkardı. İşte detaylar.
Süper Lig'de yeni sezona Jose Mourinho yönetiminde mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor.
Öncelikli hedefi Talisca olan sarı-lacivertliler, listesindeki diğer futbolcularla ilgili de girişimlerini sürdürüyor.
Talisca'nın yanı sıra Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde renklerine bağlamak istediği bir diğer isim de Yasin Özcan.
Sarı-lacivertliler, sezon başında da gündemine aldığı 18 yaşındaki futbolcu için Kasımpaşa'nın kapısını bir kez daha çalacak.
Sözcü’nün haberine göre Kasımpaşa'nın Yasin Özcan için talep ettiği bonservis bedeli 6 milyon euro.
Bu sezon ligde 12 maça çıkan Yasin Özcan, 1054 dakika süre aldı.
18 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım'ın Polonya ile oynadığı dostluk maçı ve UEFA Uluslar Ligi'ndeki Galler maçının aday kadrosuna dahil edilmiş ancak süre alamamıştı.