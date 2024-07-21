Fenerbahçe'ye talih kuşu kondu: Cengiz Ünder Serie A yolunda

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye transfer olan ve beklentileri bir türlü karşılayamayan Cengiz Ünder'e talip çıktı. 27 yaşındaki milli futbolcu, Serie A devinin teklifini kabul etti. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması yapılan transferlere göre şekil almaya devam ediyor.
Sarı-lacivertliler teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayırmak istiyor.
Mourinho, yönetime verdiği listede yer alan sekiz futbolcuyu kesin olarak takımda görmek istemiyor.
Kadroda düşünülmeyen oyuncular şu şekilde; Umut Nayir, Emre Mor, Ryan Kent, Miguel Crespo, Rade Krunic, Miha Zajc, Luan Peres ve Joao Pedro.
Bu oyuncuların yanı sıra geçtiğimiz sezon bekleneni veremeyen ve Oğuz Aydın transferi sonrası ikinci plana düşen Cengiz Ünder'e talip çıktı.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; "Serie A devi milli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor."
Napoli, Cengiz Ünder için Fenerbahçe'ye 7 milyon euroluk teklifte bulundu.
Sarı-lacivertliler, bu teklife ret yanıtı verip 10 milyon eurodan aşağı bırakmayacaklarını Napoli yetkililerine iletti.
İtalyan devi ilerleyen günlerde teklifini revize ederek bu transferi noktalamak istiyor.
Cengiz Ünder'in tekrardan Serie A'da forma giymeye sıcak baktığı da öğrenildi.
27 yaşındaki milli oyuncu geçtiğimiz sezon başı Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Sarı-lacivertli formayla toplamda 33 maça çıkarken 9 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.