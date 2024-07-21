Fenerbahçe'ye talih kuşu kondu: Cengiz Ünder Serie A yolunda

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye transfer olan ve beklentileri bir türlü karşılayamayan Cengiz Ünder'e talip çıktı. 27 yaşındaki milli futbolcu, Serie A devinin teklifini kabul etti. İşte detaylar...

1 / 12 Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması yapılan transferlere göre şekil almaya devam ediyor.

2 / 12 Sarı-lacivertliler teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayırmak istiyor.



3 / 12 Mourinho, yönetime verdiği listede yer alan sekiz futbolcuyu kesin olarak takımda görmek istemiyor.

4 / 12 Kadroda düşünülmeyen oyuncular şu şekilde; Umut Nayir, Emre Mor, Ryan Kent, Miguel Crespo, Rade Krunic, Miha Zajc, Luan Peres ve Joao Pedro.



5 / 12 Bu oyuncuların yanı sıra geçtiğimiz sezon bekleneni veremeyen ve Oğuz Aydın transferi sonrası ikinci plana düşen Cengiz Ünder'e talip çıktı.



6 / 12 İtalyan basınında yer alan haberlere göre; "Serie A devi milli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor."



7 / 12 Napoli, Cengiz Ünder için Fenerbahçe'ye 7 milyon euroluk teklifte bulundu.

8 / 12 Sarı-lacivertliler, bu teklife ret yanıtı verip 10 milyon eurodan aşağı bırakmayacaklarını Napoli yetkililerine iletti.

9 / 12 İtalyan devi ilerleyen günlerde teklifini revize ederek bu transferi noktalamak istiyor.

10 / 12 Cengiz Ünder'in tekrardan Serie A'da forma giymeye sıcak baktığı da öğrenildi.

11 / 12 27 yaşındaki milli oyuncu geçtiğimiz sezon başı Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.