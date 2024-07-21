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Spor

Fenerbahçe'ye talih kuşu kondu: Cengiz Ünder Serie A yolunda

17:16 - 21/07/2024 Pazar
Güncelleme: 17:38 - 21/07/2024 Pazar
Yeni Şafak

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye transfer olan ve beklentileri bir türlü karşılayamayan Cengiz Ünder'e talip çıktı. 27 yaşındaki milli futbolcu, Serie A devinin teklifini kabul etti. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması yapılan transferlere göre şekil almaya devam ediyor.

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Sarı-lacivertliler teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayırmak istiyor.


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Mourinho, yönetime verdiği listede yer alan sekiz futbolcuyu kesin olarak takımda görmek istemiyor.

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Kadroda düşünülmeyen oyuncular şu şekilde; Umut Nayir, Emre Mor, Ryan Kent, Miguel Crespo, Rade Krunic, Miha Zajc, Luan Peres ve Joao Pedro.


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Bu oyuncuların yanı sıra geçtiğimiz sezon bekleneni veremeyen ve Oğuz Aydın transferi sonrası ikinci plana düşen Cengiz Ünder'e talip çıktı.


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İtalyan basınında yer alan haberlere göre; "Serie A devi milli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor."


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Napoli, Cengiz Ünder için Fenerbahçe'ye 7 milyon euroluk teklifte bulundu.

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Sarı-lacivertliler, bu teklife ret yanıtı verip 10 milyon eurodan aşağı bırakmayacaklarını Napoli yetkililerine iletti.

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İtalyan devi ilerleyen günlerde teklifini revize ederek bu transferi noktalamak istiyor.

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Cengiz Ünder'in tekrardan Serie A'da forma giymeye sıcak baktığı da öğrenildi.

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27 yaşındaki milli oyuncu geçtiğimiz sezon başı Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

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Sarı-lacivertli formayla toplamda 33 maça çıkarken 9 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.

#Fenerbahçe
#Cengiz Ünder
#Transfer
#Napoli
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