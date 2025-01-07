Fenerbahçe'ye TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesi güzel haber: 2 oyuncu takımla birlikte çalışmalara başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli takım, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe, çalışmalarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı.
Fenerbahçe'de sakatlıkları düzelen Maximin ve Oğuz Aydın takımla birlikte çalışmalara başladı.
Sarı-lacivertiler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.