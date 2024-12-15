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Fenerbahçe'yi 10 kişi bırakan sakatlık

Fenerbahçe'yi 10 kişi bırakan sakatlık

21:0115/12/2024, Pazar
G: 15/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Başakşehir'le karşılaştığı maçta, sakatlık kabusu yaşadı. Sarı-lacivertliler, oyunda devam edemeyen Becao'nun ardından sahada 10 kişi kaldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir'i ağırladı.

Mücadeleye yaşanan sakatlıklar damga vurdu.

Fenerbahçe'de ilk olarak Hırvat kaleci Dominik Livakovic, sakatlığının ardından yerini Ertuğrul Çetin'e bıraktı.

Daha sonra Kanarya'nın 24 yaşındaki genç oyuncusu Oğuz Aydın, geçirdiği sakatlık sonrası oyun alanını terk etti.

Tüm değişikliik haklarını kullanan Fenerbahçe, 78'de Becao'nun sakatlanmasının ardından 10 kişi kaldı.

#Fenerbahçe
#Başakşehir
#Süper Lig

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