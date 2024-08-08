Ferdi Kadıoğlu için çılgın rakam: Teklif yükselttiler

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'na teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde ve A Milli Takım'da başarılı bir sezonu geride bırakan yıldız isme yapılan son teklif belli oldu.

1 / 7 Fenerbahçe'deki akıbeti merak konusu olan Ferdi Kadıoğlu için yeni bir iddia ortaya atıldı.



















2 / 7 Premier Lig ekibi Brighton'ın uzun süredir peşinde olduğu Ferdi Kadıoğlu için el yükselttiği belirtildi.











3 / 7 Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Brighton'ın Ferdi Kadıoğlu için teklifini 35 milyon euroya çıkardığı iddia edildi.





4 / 7 İngiliz ekibinin son olarak Ferdi Kadıoğlu için 33 milyon euroluk bir teklif yaptığı belirtiliyordu.











5 / 7 Fenerbahçe yönetiminin, Brighton'ın ısrarlı tavrı sonrası Ferdi Kadıoğlu için ne karar vereceği merak konusu.



6 / 7 Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe formasıyla geride bıraktığımız sezon 51 maça çıktı.