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Spor

Ferdi Kadıoğlu için çılgın rakam: Teklif yükselttiler

10:10 - 8/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:03 - 8/08/2024 Perşembe
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'na teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde ve A Milli Takım'da başarılı bir sezonu geride bırakan yıldız isme yapılan son teklif belli oldu.

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Fenerbahçe'deki akıbeti merak konusu olan Ferdi Kadıoğlu için yeni bir iddia ortaya atıldı.










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Premier Lig ekibi Brighton'ın uzun süredir peşinde olduğu Ferdi Kadıoğlu için el yükselttiği belirtildi.






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Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Brighton'ın Ferdi Kadıoğlu için teklifini 35 milyon euroya çıkardığı iddia edildi.



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İngiliz ekibinin son olarak Ferdi Kadıoğlu için 33 milyon euroluk bir teklif yaptığı belirtiliyordu.






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Fenerbahçe yönetiminin, Brighton'ın ısrarlı tavrı sonrası Ferdi Kadıoğlu için ne karar vereceği merak konusu.


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Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe formasıyla geride bıraktığımız sezon 51 maça çıktı.

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Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

#Ferdi Kadıoğlu
#Fenerbahçe
#Brighton
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